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Bakar Akar Harbiyelilere seslendi: Asla teslim olmayacaksınız

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Giriş: 14.03.2022 10:28
Güncelleme:14.03.2022 10:29
Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 123'üncü yıl dönümü nedeniyle Ankara'da düzenlenen törene katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna savaşına değindi. Vatan ve orduyla ilgili dikkat çeken mesajlar veren Bakan Akar, Harbiyelere "Asla teslim olmayacaksınız" dedi.
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