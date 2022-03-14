14 Mart 2022, Pazartesi
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Bakar Akar Harbiyelilere seslendi: Asla teslim olmayacaksınız
Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 123'üncü yıl dönümü nedeniyle Ankara'da düzenlenen törene katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna savaşına değindi. Vatan ve orduyla ilgili dikkat çeken mesajlar veren Bakan Akar, Harbiyelere "Asla teslim olmayacaksınız" dedi.