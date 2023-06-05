Bakanlıklarda devir teslim törenleri sürüyor! TÜİK mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak

Yeni kabinenin belirlenmesinin dün gün boyu bakanlıklarda devir teslim törenleri yapıldı. Bugün de o yoğunluk devam edecek. Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak. A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN