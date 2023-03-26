Bakanlıklar personel alımı için ilana çıkıyor

Bakanlıklar, yeni personel alımı çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar Adalet, Milli Eğitim, Sağlık ve Milli Savunma Bakanlıkları yeni personel alımı için ilana çıktı. 4 bakanlığın önümüzdeki süreçte istihdam edeceği personel sayısı ise yaklaşık 136 bin. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.