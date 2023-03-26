26 Mart 2023, Pazar
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Bakanlıklar personel alımı için ilana çıkıyor
Bakanlıklar, yeni personel alımı çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar Adalet, Milli Eğitim, Sağlık ve Milli Savunma Bakanlıkları yeni personel alımı için ilana çıktı. 4 bakanlığın önümüzdeki süreçte istihdam edeceği personel sayısı ise yaklaşık 136 bin. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.