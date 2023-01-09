Bakanlık yurt dışı ilaç rantını bozdu! İlaç kılavuzundaki değişiklikle kalitesiz ilaç ithalatı önlendi

Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, son günlerde yurt dışından temin edilen ilaçlar hakkında basın ve yayın organlarında yer alan "sahte ilaç" iddiaları yalanlandı. Sağlık Bakanlığı, “Ülkemizde ilaç alanında düzenleyici ve denetleyici yetkili otorite Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumudur. Ülkesinde ruhsatlı olmayan herhangi bir ilacın yurt dışı ilaç listesine eklenmesi mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

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