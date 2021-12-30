30 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakanlık yılbaşı öncesi harekete geçti! Ülke genelinde "Güven Huzur" uygulaması

Bakanlık yılbaşı öncesi harekete geçti! Ülke genelinde "Güven Huzur" uygulaması

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.12.2021 10:51
İçişleri Bakanlığı, yılbaşı öncesi ülke genelinde eş zamanlı 'Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirildiğini, çeşitli suçlardan aranan 1072 kişi yakalandığını ve 4 bin 980 litre kaçak/sahte içki ele geçirildiğini açıkladı.
Ülke genelinde Güven Huzur uygulaması
Ülke genelinde "Güven Huzur" uygulaması
Türkkan’dan ‘siyasete döndüm’ mesajı!
Türkkan’dan ‘siyasete döndüm’ mesajı!
Tahir Güven cinayetinden HDP çıktı! HDP’li vekilin kardeşi ifadesinde ne anlattı?
Tahir Güven cinayetinden HDP çıktı! HDP’li vekilin kardeşi ifadesinde ne anlattı?
Kılıçdaroğlu’nun iddiasına suç duyurusu
Kılıçdaroğlu'nun iddiasına suç duyurusu
Mit ve Emniyet’ten ortak operasyon!
Mit ve Emniyet'ten ortak operasyon!
HDP’li Pervin Buldan’a soruşturma!
HDP’li Pervin Buldan’a soruşturma!
Bahçeli: Bu işin şakası yok
Bahçeli: Bu işin şakası yok
Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışıyor?
Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışıyor?
Kılıçdaroğlu’ndan yeni algı çalışması!
Kılıçdaroğlu’ndan yeni algı çalışması!
Başkan Erdoğan’dan öğretmenlere müjde
Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde
‘Kılıçdaroğlu ile olmaz’ mesajı
‘Kılıçdaroğlu ile olmaz’ mesajı
Körfez Savaşı nasıl başlatılmıştı?
Körfez Savaşı nasıl başlatılmıştı?
Daha Fazla Video Göster