30 Aralık 2021, Perşembe
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Bakanlık yılbaşı öncesi harekete geçti! Ülke genelinde "Güven Huzur" uygulaması
İçişleri Bakanlığı, yılbaşı öncesi ülke genelinde eş zamanlı 'Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirildiğini, çeşitli suçlardan aranan 1072 kişi yakalandığını ve 4 bin 980 litre kaçak/sahte içki ele geçirildiğini açıkladı.