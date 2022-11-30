30 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakanlık paylaştı! Mehmetçik terör inlerine böyle girdi

Bakanlık paylaştı! Mehmetçik terör inlerine böyle girdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2022 14:16
Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit harekatından bir görüntü paylaştı. Görüntülerde komandoların zorlu bir araziye sahip olan Zap'ta, PKK'lı teröristlerin sığınak ve mağaralarına girdiği anlar paylaşıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gündem EYT ve ASGARİ ÜCRET! Başkan Erdoğan, Hazine Bakanı Nebati ve Çalışma Bakan Bilgin ile görüşecek
Gündem EYT ve ASGARİ ÜCRET! Başkan Erdoğan, Hazine Bakanı Nebati ve Çalışma Bakan Bilgin ile görüşecek
74 Belediyede 88 terör soruşturması
74 Belediyede 88 terör soruşturması
İtalya Bakan A Haber’e konuştu!
İtalya Bakan A Haber’e konuştu!
Terör inlerine böyle girdiler
Terör inlerine böyle girdiler
ABD’ye tepki: Gölge etmesinler yeter
ABD’ye tepki: Gölge etmesinler yeter
Tahta araba yarışları nefes kesti
Tahta araba yarışları nefes kesti
6’lı masanın Anayasa önerisine tepki
6'lı masanın Anayasa önerisine tepki
’’Bay Kemal biz de Şanlıurfa’dayız’’
''Bay Kemal biz de Şanlıurfa'dayız''
Pençe Kilit şehidine son veda!
Pençe Kilit şehidine son veda!
Başıboş köpek sorununa çözüm!
Başıboş köpek sorununa çözüm!
Lüks otomobil kaçakçılarına operasyon
Lüks otomobil kaçakçılarına operasyon
Böyle adliyeye sevk edildiler
Böyle adliyeye sevk edildiler
Daha Fazla Video Göster