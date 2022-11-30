Bakanlık paylaştı! Mehmetçik terör inlerine böyle girdi

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit harekatından bir görüntü paylaştı. Görüntülerde komandoların zorlu bir araziye sahip olan Zap'ta, PKK'lı teröristlerin sığınak ve mağaralarına girdiği anlar paylaşıldı.

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