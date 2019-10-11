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11.10.2019

Bakanlık paylaştı! Komandolar şehitlerin hesabını sormak için yemin etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı 3. gününde başarıyla devam ederken Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Tek tek sorulacak bu hesaplar Aziz Şehitlerimiz için, Günahsız yavrulara kıydınız söyleyin ne için?"  mesajını yazıp tüyleri diken diken eden bir klip yayınladı. İşte vatandaşları duygulandıran ve gururlandıran o klip...

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan sivil ve askerler için bir video yayımladı. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden "Tek tek sorulacak bu hesaplar aziz şehitlerimiz için, günahsız yavrulara kıydınız söyleyin ne için?" ifadeleri ile bir video paylaştı.

Videodaki şiirde şu ifadelere yer verildi:

"KOMANDONUN ANDI BU HESABI SORULMAZSA GÜLMEZ"

"Güneş bu diyardan bir başka doğar. Komando bu düşmanı çelik pençesi ile boğar, gururlanın ey analar sevinin ey bacılar her Türk her Türk asker doğar. Binlerce cana kıyıldı acısı yüreğimizde sönmez. Komandonun andı bu hesabı sorulmazsa gülmez. Duyun ey hainler duyun ey düşmanlar; şehitler şehitler ölmez vatan bölünmez.

"BİN CANIM OLSA BİN KEZ VERİRİM YOLUNA..."

Tek tek sorulacak bu hesaplar şehitlerimiz için günahsız yavrulara kıydınız söyleyin niçin? Hain dilleriniz varmıyor söylemeye, siz söyleyin komandolar; her şey her şey vatan için. İşte komandolar işte hepsi burada, ürkekliğe yer yok yüreğimizde, korkuya elveda. Bin canım olsa bin kez veririm yoluna, vatan vatan sana canım feda."

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