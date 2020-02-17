Bakanlık harekete geçti "gıda polisleri" geliyor! Hileli gıdalar nasıl anlaşılır? Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı |Video

Bakanlık harekete geçti 81 ilde "gıda polisi" devreye giriyor. İnsan sağlığını hiçe sayan gıda teröristleriyle mücadelede sıkı önlemler geliyor. Vatandaşların yoğun olarak tükettiği hemen hemen her ürünüm taklidini gerçekleştiren gıda teröristleri en son süt ürünleri, çay, sucuk ve et ürünlerini hedef almıştı. Peki hileli gıda ürünleri nasıl anlaşılır? Hileli gıdayı anlamanın en kolay yöntemi ne? Vatandaşların merak ettiği tüm bu sorulara Gıda Mühendisi Sedat Kuru A Haber canlı yayınında yanıt verdi.