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Bakanlık görüntüleri paylaştı! Avaşin-Basyan'da mağaraya gizlenen 3 terörist inlerinde öldürüldü

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Giriş: 27.04.2021 13:22
Güncelleme:27.04.2021 13:25
Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), inlerinde yok edilen teröristlerin operasyon anına ait görüntülerini yayınladı.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda görevli olan Mehmetçik, teröristlere nefes aldırmıyor. Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle PKK'lıların yuvalandığı bölgeler, bir bir başlarına yıkılıyor. Bölgedeki bir mağarada saklanmaya çalışan 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MSB OPERASYON ANINI PAYLAŞTI

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), inlerinde yok edilen teröristlerin operasyon anına ait görüntülerini yayınladı. Bakanlık, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin güncel bilançoyu da açıklayarak etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısının 37 olduğunu duyurdu.

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