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Bakanlık açıkladı: Yıldırım-13 Bestler Dereler operasyonu başladı

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Giriş: 15.10.2020 12:01
İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Yıldırım-13 Bestler Dereler operasyonunun başladığını duyurdu.

Bölücü teröre örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik Şırnak-Siirt-Van-Hakkari illerinde "YILDIRIM-13 BESTLER DERELER" Operasyonu başlatılmıştır.

Bahse konu operasyonda Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.512) personel [(161) operasyonel tim] görev almaktadır.

.Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam (124) terörist etkisiz hale getirilmiş, (53) işbirlikçi yakalanmış, (190) mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir..

Yıldırım-13 Bestler Dereler operasyonu başladı
Yıldırım-13 Bestler Dereler operasyonu başladı
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