Bakanlar Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarını havadan inceledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremin etkilediği Hatay merkezdeki arama kurtarma çalışmalarını havadan inceledi. Askeri üsten helikopterle havalanan Bakanlar, yıkılan binalardaki çalışmaları kontrol etti.