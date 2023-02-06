Bakanlar deprem bölgelerinde

Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Depremin ardından tüm imkanlar seferber edildi. Bakanlar deprem bölgelerine gitti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN