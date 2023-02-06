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Bakanlar deprem bölgelerinde

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Giriş: 06.02.2023 16:16
Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Depremin ardından tüm imkanlar seferber edildi. Bakanlar deprem bölgelerine gitti.
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