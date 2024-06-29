30 Haziran 2024, Pazar
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Bakan Yumaklı yangın bölgesinde! Son durumu açıkladı: Yerleşim noktalarında risk yok
İzmir'de 3 noktada ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürerken alevler nedeniyle bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki orman yangınında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye genelinde 30'u kırsal olmak üzere 44 yangın çıktı. Bunlardan 11'i yüksek risk grubundaydı. 6'sı kontrol altına alındı. İzmir Torbalı ve Çeşme ile Balıkesir Sususurluk'taki yangınların enerjileri düşürüldü. Onlarda herhangi bir tehdit söz konusu değil." dedi.