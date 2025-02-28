Bakan Yumaklı, BM ve sıfır atık vakfı yetkilileriyle buluştu!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplantıda yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Birleşmiş Milletler Türkiye ve Sıfır Atık Vakfı ile iş birliğini daha da güçlendirmek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamak ve su verimliliği ile sıfır atık konularında ortak bir vizyon oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. Bakan Yumaklı, ‘Sıfır Atık’ kavramını sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği stratejilerinin önemli bir parçası olarak ele aldıklarını bildirerek, "Bu süreçte çevre duyarlılığının artırılması, su verimliliği ve atık yönetimi konularında öncü çalışmalarıyla bizlere ilham veren Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi, sadece ülkemiz için değil, küresel çevre politikaları açısından da bir model niteliğindedir" dedi.

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