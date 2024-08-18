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Bakan Yumaklı açıkladı: 3 yangın kontrol altında

Bakan Yumaklı açıkladı: 3 yangın kontrol altında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.08.2024 12:51
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'teki orman yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi.
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