14 Aralık 2023, Perşembe
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Bakan Yılmaz Tunç'tan kuryenin hayatını kaybettiği kazayla ilgili flaş açıklama: Somalili sanık Türkiye'ye gelecek
Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı ve bir kuryenin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili konuştu. Bakan Tunç, "Hiçbir vatandaşımızın hakkının gasp edilmesine izin vermeyiz. Somalili sanık Türkiye'ye gelecek." dedi.