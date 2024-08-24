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Bakan Yılmaz Tunç: Ekonomiyi hedef alıyorlar!

Bakan Yılmaz Tunç: Ekonomiyi hedef alıyorlar! "Mehmet Şimşek’in istifa iddiaları kasıtlı"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 18:43
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik yayılan asılsız haberler için "bunlar kasıtlı iddialar, ekonomi hedeflendi" dedi. Bakan Tunç, söz konusu paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığın söyledi.
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