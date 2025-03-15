Bakan Yerlikaya’dan zehir tacirlerine net uyarı: Gittiğiniz yol yol değil!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı’ndan sonra uyuşturucuyla mücadelede yeni bir döneme geçileceğini belirterek, "Sokaklarımızdaki zehir tacirleriyle mücadelemiz sürüyor. 4 Haziran 2023’ten bu yana uyuşturucu imal ve satıcılarından 61 bin 500 kişi tutukladık. Daha durun, öyle teknikler, öyle yöntemler yetiştirdik ki onları öyle tuşa getireceğiz ki bayramdan sonra görün neler oluyor" dedi.

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