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Bakan Yerlikaya'dan soruşturma iddialarına yalanlama!

Bakan Yerlikaya'dan soruşturma iddialarına yalanlama!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 18:08
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da görevi başındayken silahlı saldırıya uğrayan polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddiaları yalanlandı. İşte detaylar...
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Bakan Yerlikaya’dan soruşturma iddialarına yalanlama!
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