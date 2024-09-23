Bakan Yerlikaya’dan soruşturma iddialarına yalanlama!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da görevi başındayken silahlı saldırıya uğrayan polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddiaları yalanlandı. İşte detaylar...

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