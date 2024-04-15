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Bakan Yerlikaya'dan "Mercek-17" operasyonu açıklaması

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2024 08:59
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mercek-17" operasyonlarında 707 silahın ele geçirildiğini ve 869 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.
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