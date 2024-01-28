Bakan Yerlikaya’dan kilise saldırısıyla ilgili açıklama!

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria kilisesine pazar ayini sırasında kar maskeli kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu saldırıyı kim veya kimler yaptıysa onları en kısa sürede tespit edip adalete teslim etmek görevimiz" dedi.