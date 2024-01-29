29 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına dair flaş açıklama: DEAŞ'tan şüpheleniyoruz

Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına dair flaş açıklama: DEAŞ'tan şüpheleniyoruz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.01.2024 01:13
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının faillerinin yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, "Kiliseye saldırıda Tuncer Cihan isimli vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Menfur saldırı sonrası emmniyetimiz kapsamlı bir çalışma başlattı. 30 ayrı adrese baskın düzenlendi ve şu ana kadar 47 şahıs gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.
İstanbul’a lapa lapa kar yağıyor!
İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor!
Bakan Yerlikaya açıkladı: DEAŞ’tan şüpheleniyoruz
Bakan Yerlikaya açıkladı: DEAŞ'tan şüpheleniyoruz
Bakan Uraloğlu A Haber’de soruları yanıtladı
Bakan Uraloğlu A Haber'de soruları yanıtladı
Murat Kurum A Haber’de!
Murat Kurum A Haber'de!
Başkan Erdoğan’dan taziye ziyareti
Başkan Erdoğan'dan taziye ziyareti
Bakan Yerlikaya’dan kilise saldırısıyla ilgili açıklama!
Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısıyla ilgili açıklama!
CHP’de bir kıyım yapılıyor
"CHP'de bir kıyım yapılıyor"
Santa Maria Kilisesi’nde silahlı saldırı kamerada
Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı kamerada
Erdoğan’dan kilise saldırısıyla ilgili açıklama
Erdoğan'dan kilise saldırısıyla ilgili açıklama
Erdoğan: Kaybedecek bir günü bile yoktur
Erdoğan: Kaybedecek bir günü bile yoktur
MHP 31 Mart’a Mersin’den başladı
MHP 31 Mart'a Mersin'den başladı
Başkan Erdoğan Eskişehir Adaylarını açıklayacak
Başkan Erdoğan Eskişehir Adaylarını açıklayacak
Daha Fazla Video Göster