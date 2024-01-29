Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına dair flaş açıklama: DEAŞ'tan şüpheleniyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının faillerinin yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, "Kiliseye saldırıda Tuncer Cihan isimli vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Menfur saldırı sonrası emmniyetimiz kapsamlı bir çalışma başlattı. 30 ayrı adrese baskın düzenlendi ve şu ana kadar 47 şahıs gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.