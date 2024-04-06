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Bakan Yerlikaya'dan İsrail protestosuyla ilgili açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı

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Giriş: 06.04.2024 22:25
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda düzenlenen İsrail protestosuyla ilgili, "Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış; devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir. Olayla ilgili iki emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir." dedi.
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