30 Mart 2024, Cumartesi
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Bakan Yerlikaya’dan fenomenlere kötü haber! 92 milyarlık mal varlığını el kondu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam Esenyurt'ta katıldığı bir iftar programında önemli mesajlar verdi. Söz, Türkiye'nin günlerce konuştuğu ve sosyal medya fenomenlerinin başrolde olduğu kara para soruşturmalarına da geldi. Ali Yerlikaya, fenomenlerin bugüne dek el konan mal varlığını açıkladı. Rakamlarsa, dudak uçuklattı.