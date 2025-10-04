Bakan Yerlikaya: "Terörsüz Türkiye’ ile yeni bir sürecin arifesindeyiz"

04 Ekim 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 09:02
Kayseri’de MÜSİAD Genel İdare Kurulu’na katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yıllarca kaynaklarımızı tüketen terör belası geride kaldı. Artık enerjimizi yatırıma, üretime, sanayiye ve eğitime harcayacağız" dedi. Yerlikaya, Türkiye’nin huzuru ve güvenliği için 675 bin personelle teyakkuzda olduklarını vurguladı.
