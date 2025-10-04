04 Ekim 2025, Cumartesi
Bakan Yerlikaya: "Terörsüz Türkiye’ ile yeni bir sürecin arifesindeyiz"
Kayseri’de MÜSİAD Genel İdare Kurulu’na katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yıllarca kaynaklarımızı tüketen terör belası geride kaldı. Artık enerjimizi yatırıma, üretime, sanayiye ve eğitime harcayacağız" dedi. Yerlikaya, Türkiye’nin huzuru ve güvenliği için 675 bin personelle teyakkuzda olduklarını vurguladı.