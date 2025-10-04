Bakan Yerlikaya: "Terörsüz Türkiye’ ile yeni bir sürecin arifesindeyiz"

Kayseri’de MÜSİAD Genel İdare Kurulu’na katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yıllarca kaynaklarımızı tüketen terör belası geride kaldı. Artık enerjimizi yatırıma, üretime, sanayiye ve eğitime harcayacağız" dedi. Yerlikaya, Türkiye’nin huzuru ve güvenliği için 675 bin personelle teyakkuzda olduklarını vurguladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN