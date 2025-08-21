Hakkari'de düzenlenen 'Huzur ve Güvenlik' toplantısına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin artık 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya, 'Terörsüz Türkiye hedefi bir hayal değil, kardeşlik çağrısıdır. Ve bu çağrı, 86 milyonun omuz omuza yazdığı bir zaferin adı olacaktır.' ifadelerini kullandı. Kara vatanın her sokağında, mavi vatanın her dalgasında ve siber vatanın her noktasında çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Yerlikaya, 'Vatandaşlarımızın güvenliği için 7 gün 24 saat aralıksız çalışıyoruz.' dedi.

