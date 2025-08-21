21 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye hedefi bir hayal değil kardeşlik çağrısıdır
Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye hedefi bir hayal değil kardeşlik çağrısıdır

Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye hedefi bir hayal değil kardeşlik çağrısıdır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2025 00:33
Hakkari'de düzenlenen 'Huzur ve Güvenlik' toplantısına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin artık 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya, 'Terörsüz Türkiye hedefi bir hayal değil, kardeşlik çağrısıdır. Ve bu çağrı, 86 milyonun omuz omuza yazdığı bir zaferin adı olacaktır.' ifadelerini kullandı. Kara vatanın her sokağında, mavi vatanın her dalgasında ve siber vatanın her noktasında çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Yerlikaya, 'Vatandaşlarımızın güvenliği için 7 gün 24 saat aralıksız çalışıyoruz.' dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye hedefi bir hayal değil kardeşlik çağrısıdır
Villa bahçesine gömülü ceset bulundu!
Villa bahçesine gömülü ceset bulundu!
Mardin’de 12 yaşındaki Zeynep’in şüpheli ölümü
Mardin'de 12 yaşındaki Zeynep'in şüpheli ölümü
Türkiye-Endonezya stratejik ortaklığı!
Türkiye-Endonezya stratejik ortaklığı!
Terörsüz Türkiye hedefi bir hayal değil kardeşlik çağrısıdır
"Terörsüz Türkiye hedefi bir hayal değil kardeşlik çağrısıdır"
İstanbullu bisikletlere ulaşamıyor!
İstanbullu bisikletlere ulaşamıyor!
Özel’den İmamoğlu’na operasyon mu?
Özel'den İmamoğlu'na operasyon mu?
DEM Parti’den özerklik iddialarına yalanlama
DEM Parti'den özerklik iddialarına yalanlama
Diplomasi ve savaş baş başa!
Diplomasi ve savaş baş başa!
Başkan Erdoğan’dan Ukrayna savaşı diplomasisi!
Başkan Erdoğan'dan Ukrayna savaşı diplomasisi!
Bayraktar kardeşler vergi listesinde zirvede
Bayraktar kardeşler vergi listesinde zirvede
Erdoğan ve Putin telefonda görüştü!
Erdoğan ve Putin telefonda görüştü!
Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği!
Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği!
Daha Fazla Video Göster