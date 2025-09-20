20 Eylül 2025, Cumartesi

Bakan Yerlikaya, Şehidimizin ailesini dolandıran 11 şüpheliyi tek tek yakaladık
Bakan Yerlikaya, Şehidimizin ailesini dolandıran 11 şüpheliyi tek tek yakaladık

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.09.2025 12:54
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehidimizin ailesini telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından 846 bin lira dolandırıldığının ihbar edilmesi üzerine11 şüpheliyi tek tek yakaladık" dedi.
