Bakan Yerlikaya, Şehidimizin ailesini dolandıran 11 şüpheliyi tek tek yakaladık

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehidimizin ailesini telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından 846 bin lira dolandırıldığının ihbar edilmesi üzerine11 şüpheliyi tek tek yakaladık" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN