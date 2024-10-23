Bakan Yerlikaya: Saldırıyı büyük ihtimalle PKK yaptı!

Bakan Yerlikaya:"(TUSAŞ'a terör saldırısı) Büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili, değerlendirmemiz bu. Kimlik tespitlerini, diğer delillerin netleşmesiyle bunları paylaşacağız"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN