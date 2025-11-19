19 Kasım 2025, Çarşamba
Bakan Yerlikaya: “Polisimiz huzur ve güvenin teminatı”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da 81 İl Emniyet Personel Şube Müdürü ile yaptığı toplantıda, görev puanına dayalı yeni atama sistemiyle 22 bin 45 polis atamasının 8 dakika içinde tamamlandığını açıkladı. Yerlikaya, şeffaf, adil ve denetlenebilir bir tayin sistemiyle polislerin emeğinin ön planda tutulduğunu vurguladı.