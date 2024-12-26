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Bakan Yerlikaya, Iraklı mevkidaşı ile görüştü!

Bakan Yerlikaya, Iraklı mevkidaşı ile görüştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.12.2024 19:07
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Kamil Şemmeri ve heyetini ile bakanlıkta bir araya geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Kamil Şemmeri ve heyetini Bakanlığımızda misafir ettik. Terör, organize suçlar, uyuşturucu, düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı suçlarıyla mücadele, sınır güvenliği ve kolluk personelinin eğitimi başta olmak üzere bakanlıklarımız arasındaki iş birliği konularını değerlendirdik" ifadelerini kullandı.
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Bakan Yerlikaya, Iraklı mevkidaşı ile görüştü!
Bakan Yerlikaya, Iraklı mevkidaşı ile görüştü!
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