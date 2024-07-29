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Bakan Yerlikaya duyurdu: Yol verme kavgasında sürücüyü darbeden saldırgan gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Yol verme kavgasında sürücüyü darbeden saldırgan gözaltına alındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 23:08
Bakan Yerlikaya Bağcılar'da yol verme nedeniyle trafikte tartıştığı sürücüyü darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındığını duyurdu.
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