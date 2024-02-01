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Bakan Yerlikaya duyurdu: 15 DEAŞ'lı şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 18:25
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-48 Operasyonu'nda yabancı uyruklu 15 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
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