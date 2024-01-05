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Bakan Yerlikaya detayları duyurdu: Kafes-29 operasyonu

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Giriş: 05.01.2024 09:02
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen "KAFES-29" operasyonunda 2 bölgesel suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
Kafes-29 operasyonu
Kafes-29 operasyonu
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