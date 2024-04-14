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Bakan Yerlikaya: “19 ilde BTÖ’ye yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı”

İHA
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Giriş: 14.04.2024 08:52
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik “Bozdoğan-25” operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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