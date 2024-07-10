10 Temmuz 2024, Çarşamba
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Bakan Yaşar Güler 15 Temmuz gecesini anlattı: O hain vurulmasaydı beni infaz edeceklerdi
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu bugünkü köşesinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile üzerinden 6 geçen 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını konuştu. Ses getiren yazıda "15 Temmuz gecesi Genelkurmay'da neler yaşandı? Hainler darbe saatini neden öne çekti? Nizamiyenin kapısını açmayarak darbeci emir subayını kim öldürdü?" sorularının yanıtları dikkat çekti.