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Bakan Yaşar Güler 15 Temmuz gecesini anlattı: O hain vurulmasaydı beni infaz edeceklerdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 09:06
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu bugünkü köşesinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile üzerinden 6 geçen 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını konuştu. Ses getiren yazıda "15 Temmuz gecesi Genelkurmay'da neler yaşandı? Hainler darbe saatini neden öne çekti? Nizamiyenin kapısını açmayarak darbeci emir subayını kim öldürdü?" sorularının yanıtları dikkat çekti.
15 Temmuzun en yakın şahitlerinden Bakan Yaşar Güler en karanlık geceyi anlattı: O hain vurulmasaydı beni infaz edeceklerdi 15 TEMMUZ'UN EN YAKIN ŞAHİTLERİNDEN BAKAN YAŞAR GÜLER EN KARANLIK GECEYİ ANLATTI: O HAİN VURULMASAYDI BENİ İNFAZ EDECEKLERDİ

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