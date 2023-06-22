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Bakan yardımcıları belli oldu! Karar Resmi Gazete’de

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Giriş: 22.06.2023 01:37
22 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yeni bakan yardımcıları belli oldu.
Bakan yardımcıları belli oldu
Bakan yardımcıları belli oldu
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