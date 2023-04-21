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Bakan Varank Togg’a bayram temizliği yaptı! Kendi elleriyle yıkadı

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Giriş: 21.04.2023 10:57
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'a bayram temizliği yaptı. Bakan Varank'ın Bursa'daki bir oto yıkamacıda Togg'u kendi elleriyle yıkaması renkli görüntüler oluşturdu.
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