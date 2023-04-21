Bakan Varank Togg’a bayram temizliği yaptı! Kendi elleriyle yıkadı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'a bayram temizliği yaptı. Bakan Varank'ın Bursa'daki bir oto yıkamacıda Togg'u kendi elleriyle yıkaması renkli görüntüler oluşturdu.

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