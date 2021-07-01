Bakan Varank milli sporcu Ocakoğlu ile bilek güreşi yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisi üzerine Şanlıurfa'da milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu ile bilek güreşi yaptı. Maçı değerlendiren Bakan Varank, "Milli sporcumuzu Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'a yollayalım, bence o yener" diye konuştu.

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