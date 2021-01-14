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Bakan Varank FOX TV'nin sanayi üretimi üzerinden yaptığı algı operasyonunu çökertti!

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Giriş: 14.01.2021 13:19
Yalan ve manipülatif haberin adresi FOX TV'nin bir haberi daha yalan çıktı. Selçuk Tepeli’nin sunduğu FOX ana haberde sanayi üretimi üzerinden yapılan algı operasyonuna Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sert tepki gösterdi. İstatistiklerle cevap veren Varank, “Yalan habercilikte ihtisas yapmış bu iftiracılara cevabı biz değil rakamlar versin!” ifadelerini kullandı.
Bakan Varank FOX TV'nin algı operasyonunu çökertti!
Bakan Varank FOX TV'nin algı operasyonunu çökertti!
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