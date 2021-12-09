Bakan Varank bütçe görüşmelerinde konuştu: Heykel dikerek sanayiye destek olunmaz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçe görüşmelerine mutlu bir haber damgasını vurdu. 3'üncü kez baba olduğu haberini Meclis'te alan Bakan Mustafa Varank'ı tüm parti grupları kutladı. Alkışlarla kürsüye gelen Varank, muhalefetin eleştirilerini yanıtladı. CHP’yi hedef alan Varank, sanayiye desteğin heykel dikerek yapılmadığını vurguladı. Eleştirilerinden HDP de nasibini aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN