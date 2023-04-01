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Bakan Varank açıkladı: Togg'da ilk teslim Başkan Erdoğan'a pazartesi günü!

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.04.2023 10:47
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkan Erdoğan'a Togg'un pazartesi günü teslim edileceğini söyledi. Erdoğan'dan sonra da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Togg'unu alacak.
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