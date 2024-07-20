20 Temmuz 2024, Cumartesi
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Bakan Uraloğlu'ndan 'siber saldırı' açıklaması: Mutlaka b planımız vardır!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı televizyon programında gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı. Yazılım sistemlerinde dünya genelinde yaşanan arıza problemine yönelik açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Sistem tam normale dönmedi ama hayatı kilitleyen noktada değil" dedi.