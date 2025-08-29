29 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bakan Uraloğlu, Trabzon’da yeni nesil kavşak inşaatını inceledi
Bakan Uraloğlu, Trabzon’da yeni nesil kavşak inşaatını inceledi

Bakan Uraloğlu, Trabzon’da yeni nesil kavşak inşaatını inceledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2025 18:15
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Programına Araklı ilçesinde partililerle sabah kahvaltısı yaparak başlayan Bakan Uraloğlu, Of ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Ardından Yomra ilçesine geçen Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu Trabzon geçişinde yapımı süren yeni nesil kavşak inşaatını denetledi. Kavşakta trafik yoğunluğunu azaltmak için farklı seviyeli ve geniş depolama alanı sağlayan bir sistem üzerinde çalışıldığını belirten Bakan Uraloğlu, düzenlemenin tamamlanmasıyla bekleme sürelerinin büyük ölçüde azalacağını söyledi. Çalışmaların trafik akışını engellemeden sürdürüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, kavşağın 10 gün içinde bitirilerek okullar açılmadan hizmete alınacağını açıkladı. Yomra’nın doğu girişindeki yoğunluk için de planlamaların sürdüğünü kaydeden Bakan, kavşak projesinin bölge trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağını ifade etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Uraloğlu, Trabzon’da yeni nesil kavşak inşaatını inceledi
Bakan Uraloğlu, Trabzon’da yeni nesil kavşak inşaatını inceledi
Bakan Uraloğlu, Trabzon’da yeni nesil kavşak inşaatını inceledi
30 Ağustos’ta hangi yollar kapalı olacak?
30 Ağustos'ta hangi yollar kapalı olacak?
Başkan Erdoğan ile Putin haftaya Çin’de görüşecek
Başkan Erdoğan ile Putin haftaya Çin'de görüşecek
CHP’nin asılsız iddialarına kanunlu yanıt!
CHP'nin asılsız iddialarına kanunlu yanıt!
Afetin izlerini siliyoruz
"Afetin izlerini siliyoruz"
CHP’li başkan zabıtaları sopayla dövdü!
CHP’li başkan zabıtaları sopayla dövdü!
Filistin halkının tehcirine karşıyız
"Filistin halkının tehcirine karşıyız"
Devlet Bahçeli’den 30 Ağustos mesajı!
Devlet Bahçeli’den 30 Ağustos mesajı!
İsrail Gazze’yi kıtlığa ve açlığa mahkum etti
"İsrail Gazze’yi kıtlığa ve açlığa mahkum etti"
Doğu bloğu 3 Eylül’de buluşacak!
Doğu bloğu 3 Eylül'de buluşacak!
Gazze saldırısında ilk aşama başladı
"Gazze saldırısında ilk aşama başladı"
Özel’e cezaevi önünde kırmızı halılı eylem
Özel'e cezaevi önünde "kırmızı halılı" eylem
Daha Fazla Video Göster