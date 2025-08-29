Bakan Uraloğlu, Trabzon’da yeni nesil kavşak inşaatını inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Programına Araklı ilçesinde partililerle sabah kahvaltısı yaparak başlayan Bakan Uraloğlu, Of ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Ardından Yomra ilçesine geçen Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu Trabzon geçişinde yapımı süren yeni nesil kavşak inşaatını denetledi. Kavşakta trafik yoğunluğunu azaltmak için farklı seviyeli ve geniş depolama alanı sağlayan bir sistem üzerinde çalışıldığını belirten Bakan Uraloğlu, düzenlemenin tamamlanmasıyla bekleme sürelerinin büyük ölçüde azalacağını söyledi. Çalışmaların trafik akışını engellemeden sürdürüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, kavşağın 10 gün içinde bitirilerek okullar açılmadan hizmete alınacağını açıkladı. Yomra’nın doğu girişindeki yoğunluk için de planlamaların sürdüğünü kaydeden Bakan, kavşak projesinin bölge trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağını ifade etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN