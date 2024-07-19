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Bakan Uraloğlu:

Bakan Uraloğlu: "Siber saldırı değil"

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2024 13:36
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uluslararası kaynaklı yaşanan internet sorunuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu durumun siber saldırı olmadığını söyledi.
Bakan Uraloğlu: Siber saldırı değil
Bakan Uraloğlu: "Siber saldırı değil"
Bakan Uraloğlu A Haber’de
Bakan Uraloğlu A Haber'de
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