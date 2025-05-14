Bakan Uraloğlu: Rize-Artvin Havalimanı’ndaki ILS sisteminin kurulumunu tamamladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nda zorlu hava koşullarında uçaklara iniş kolaylığı sağlayacak olan ikinci aletli iniş sisteminin (ILS) kurulumunu tamamladıklarını belirterek, "Uçuş kontrollerini 19 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz sistem, tüm testleri başarıyla geçti. Haziran ayında havacılık bilgi yayınına dahil edilmesinin ardından aktif olarak kullanılacak" dedi.

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