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Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul arasını 80 dakikaya indirmeye çalışıyoruz!

Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul arasını 80 dakikaya indirmeye çalışıyoruz!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.05.2025 01:26
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Milli Türk Talebe Birliği’nin düzenlediği Türkiye Yüzyılı’nda Milli Teknoloji Akademisi programına katıldı. Programda konuşan Bakan Uraloğlu "Süper hızlı treni projelendiriyoruz. 350 kilometre hız ile saatte gidecek. Ankara-İstanbul arasını sadece 80 dakikaya indirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda hızlı tren işletmeciliğinde bir üst seviye olan 350 kilometre hızla gidecek olan projeye de erişmiş olacağız. Yapacağımız tren hattı 2053 hedefidir" ifadelerini kullandı.
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Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul arasını 80 dakikaya indirmeye çalışıyoruz!
Ankara-İstanbul arasını 80 dakikaya indirmeye çalışıyoruz!
"Ankara-İstanbul arasını 80 dakikaya indirmeye çalışıyoruz!"
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