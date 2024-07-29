Bakan Uraloğlu, açılışa hazırlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 Ağustos'ta açılması planlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın, Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere ekonomi, ticaret ve turizm alanlarında büyük katkı sağlayacağını belirtti.