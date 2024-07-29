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Bakan Uraloğlu, açılışa hazırlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı inceledi

Bakan Uraloğlu, açılışa hazırlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı inceledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 15:59
Güncelleme:29.07.2024 16:02
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 Ağustos'ta açılması planlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın, Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere ekonomi, ticaret ve turizm alanlarında büyük katkı sağlayacağını belirtti.
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