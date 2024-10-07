Bakan Tunç'tan "iyi hal indirimi" açıklaması: Tartışılmalı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İnfaz Yasası'na ilişkin konuşan Bakan Tunç iyi hal indiriminin tartışılması gerektiğini belirterek "Toplumdan gelen eleştirileri dikkate almalıyız. Bu durumda bunu tekrar yeniden bir gözdem geçirmek gerekir. Ve özellikle toplumu suçtan korumalıyız" dedi.