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Bakan Tunç'tan

Bakan Tunç'tan "iyi hal indirimi" açıklaması: Tartışılmalı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.10.2024 20:08
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İnfaz Yasası'na ilişkin konuşan Bakan Tunç iyi hal indiriminin tartışılması gerektiğini belirterek "Toplumdan gelen eleştirileri dikkate almalıyız. Bu durumda bunu tekrar yeniden bir gözdem geçirmek gerekir. Ve özellikle toplumu suçtan korumalıyız" dedi.
Bakan Tunç’tan iyi hal indirimi açıklaması
Bakan Tunç'tan "iyi hal indirimi" açıklaması
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