Bakan Tunç’tan hakim ve savcı adaylarına tavsiye: Milletimiz adliyeye bakınca güven duymalıdır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, göreve yeni başlayacak hakim ve savcı adaylarına tavsiyelerde bulundu. Bakan Tunç, "Adliyenin kapısından giren herkese, kendimize nasıl muamele edilmesini bekliyorsak, öyle muamele edelim." dedi.

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