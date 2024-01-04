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Bakan Tunç’tan hakim ve savcı adaylarına tavsiye: Milletimiz adliyeye bakınca güven duymalıdır

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2024 12:34
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, göreve yeni başlayacak hakim ve savcı adaylarına tavsiyelerde bulundu. Bakan Tunç, "Adliyenin kapısından giren herkese, kendimize nasıl muamele edilmesini bekliyorsak, öyle muamele edelim." dedi.
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