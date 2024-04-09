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Bakan Tunç’tan Filistin’e destek mesajı: İsrail savaş suçu işliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2024 19:08
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail’e tepki, Filistin’e ise destek açıklaması geldi. Türkiye'nin her zaman Filistin’in yanında olduğunu belirten bakan tunç "Türkiye olarak, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz." dedi.
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